"Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil...” notuyla, Üsküdar Belediyesinin Twitter hesabından bir video paylaşıldı. 12 saniyelik videoda, Kız Kulesi'nin karşısındaki bir bank ve etrafındaki çöpler görülüyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, görüntüleri paylaşarak çok ceza yazdıklarını açıkladı. İbret olması için videoyu paylaştıklarını söyleyen Türkmen, mesajında şunlara yer verdi:

"Bir de dünyada hiçbir ceza suçu asla bitirmez, sadece azaltır arkadaşlar. Bitirecek olan bilinçtir, iş birliğidir."

Çok ceza yazıyoruz, öyle böyle değil, durmadan yazıyoruz ama bir şekilde yine oluyor arkadaşlar. Yine de paylaşalım, ibret olur, azalmasına destek olur dedik.



Bir de dünyada hiç bir ceza suçu asla bitirmez, sadece azaltır arkadaşlar. Bitirecek olan bilinçtir, işbirliğidir. https://t.co/KLMzRGFV4n — Hilmi Türkmen (@hilmiturkmen34) June 10, 2020

Çekirdekler, bardaklar, yiyecek paketleri...

Çöp kutusuna atılması gereken çöpler, her gün temizlik işçileri tarafından temizlenen caddeleri, sokakları kirletiyor.