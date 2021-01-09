Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 17:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Üsküdar'da polisten kaçtılar, Haliç Köprüsü'nde yakalandılar
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Üsküdar’da otomobilden havaya ateş açan üç kişi polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Haliç Köprüsü'nde yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde inceleme yapılırken polisin soruşturması devam ediyor.
Altunizade'de bir sokakta otomobilde bulunan üç kişi, silahla havaya ateş açıp kaçmaya başladı. Sokak sakinleri, otomobilin plakasını alıp durumu polis ekiplerine bildirdi.
Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde aracı durdurmaya çalıştı ancak şüpheliler kaçmaya devam etti.
Polis ekiplerinin takip ettiği otomobil, Haliç Köprüsü üzerinde trafik yavaşlatılarak yakalandı. Otomobildeki üç kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Haberler
- 19:10
- 19:10
- 19:00
- 18:25
- 18:06
Sıradaki Haber
Antalya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 32 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz