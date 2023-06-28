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Türkiye
DHA 28.06.2023 06:47

Üsküdar'da otomobil elektrik direğine çarptı

Üsküdar'da seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Üsküdar'da otomobil elektrik direğine çarptı

İddiaya göre, İrem Çelik'in kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü İrem Çelik yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yan yatan otomobil itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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