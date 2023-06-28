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Türkiye
Meteoroloji, TRT Haber 28.06.2023 05:05

Bayramda hava nasıl olacak? İşte 4 günlük tahmin...

Kurban Bayramı'nda yurdun büyük bölümünde güneşli bir hava hakim olacak. Kuzey kesimlerde aralıklarla yağış görülecek. Hava sıcaklıkları ise batı ve güney kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bayramda hava nasıl olacak? İşte 4 günlük tahmin...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kurban Bayramı’nda kuzey ve iç kesimlerinde yerel sağanak geçişleri görüleceği, diğer kesimlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, Kıyı Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

4 günlük Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Bayramın birinci günü (28 Haziran Çarşamba) yurt genelinde güneşli hava hakim olacak. Kuzey ve iç kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimlerinin, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin, Orta Karadeniz kıyılarının, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramda hava nasıl olacak? İşte 4 günlük tahmin...

Bayramın ikinci günü (29 Haziran Perşembe) yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramda hava nasıl olacak? İşte 4 günlük tahmin...

Bayramın üçüncü günü (30 Haziran Cuma), yurt genelinde açık ve güneşli hava etkili olacak. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz’in, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kayseri, Sivas ve Yozgat çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramda hava nasıl olacak? İşte 4 günlük tahmin...

Kurban Bayramı'nın dördüncü ve son gününde (1 Temmuz Cumartesi) ise ülkemizin büyük bölümünde güneşli ve açık hava etkisini sürdürecek. Kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı ve Van’ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramda hava nasıl olacak? İşte 4 günlük tahmin...

3 büyük kentin hava tahmini

Ankara: Bayram süresince parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 27 ile 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul: Bayramın ikinci gününde sağanak ve gök gürültülü sağanak, bayramın diğer günlerinde parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 28 ile 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İzmir: Bayram süresince az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 33 ile 34 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

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