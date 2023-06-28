Aydın'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Plakaları öğrenilemeyen Salih Akdam idaresindeki motosiklet ile H.K. yönetimindeki motosiklet, Doğanyurt Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Salih Akdam ve H.K, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akdam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayati tehlikesi bulunan H.K, tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Salih Akdam'ın mezarlık ziyaretinden döndüğü öğrenildi.