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Türkiye
AA 28.06.2023 03:15

Aydın'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Aydın'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[AA (Arşiv)]

Plakaları öğrenilemeyen Salih Akdam idaresindeki motosiklet ile H.K. yönetimindeki motosiklet, Doğanyurt Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Salih Akdam ve H.K, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akdam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunan H.K, tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Salih Akdam'ın mezarlık ziyaretinden döndüğü öğrenildi.

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