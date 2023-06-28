Az Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.06.2023 02:50

Alanya'da bir kişi aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, mahalle muhtarı ormanlık alanda aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Muhtar Doğan'ın 49 yaşında başladığı vücut geliştirme sporunda uluslararası yarışmalarda dünya beşinciliği ve Avrupa ikinciliği elde ettiği öğrenildi.

Alanya'da bir kişi aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu
[AA (Arşiv)]

Akdam Mahallesi Muhtarı İbrahim Doğan'ı Avsallar Mahallesi Çoban Çeşmesi mevkiindeki ormanlık alanda araç içerinde silahla vurulmuş halde görenler, 112 Acil Servise bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kafasında mermi izleri bulunan Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Vücut geliştirme sporcusunun önemli ödülleri bulunuyordu

Doğan'ın cenazesi, incelemelerin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Muhtar Doğan'ın 49 yaşında başladığı vücut geliştirme sporunda uluslararası yarışmalarda dünya beşinciliği ve Avrupa ikinciliği elde ettiği öğrenildi.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Burdur'da kontrolden çıkan araç takla atıp devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:02
Liderlerin bayram programı belli oldu
03:46
"Göçmen İşçiler Komitesi" üyeliğine Türkiye'nin adayı 3'üncü kez seçildi
03:27
Aydın'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
02:18
Burdur'da kontrolden çıkan araç takla atıp devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
02:08
Bursa'da tartıştığı kişiyi göğsünden bıçaklayıp kaçtı
02:02
Kocaeli'de bir işletmenin atölyesinde yangın
Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri...
Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri...
FOTO FOKUS
İBB'nin Feshane'de açtığı sergi protesto edildi
İBB'nin Feshane'de açtığı sergi protesto edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ