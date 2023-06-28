Bursa'da tartıştığı kişiyi göğsünden bıçaklayıp kaçtı

Akşam saatlerinde, Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde, Çağatay Y. ile E Enes K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Bu sırada cebindeki bıçak çıkaran Enes K., Çağatay Y.'yi göğsünden yaraladı. Çağatay Y. kanlar içerisinde yerde kalırken, Enes K. koşarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çağatay Y., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağatay Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.