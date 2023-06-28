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Türkiye
DHA 28.06.2023 02:10

Bursa'da tartıştığı kişiyi göğsünden bıçaklayıp kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Çağatay Y., tartıştığı Enes K. tarafından göğsünden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Çağatay Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis, olayın ardından kaçan Enes K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da tartıştığı kişiyi göğsünden bıçaklayıp kaçtı

Akşam saatlerinde, Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde, Çağatay Y. ile E Enes K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Bu sırada cebindeki bıçak çıkaran Enes K., Çağatay Y.'yi göğsünden yaraladı. Çağatay Y. kanlar içerisinde yerde kalırken, Enes K. koşarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çağatay Y., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağatay Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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