Bulgurlu Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan 9 katlı bir binanın 6'ncı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar'da 9 katlı bir binanın 6'ncı katında patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirlenen patlamaya dair detayları @trthaber Rasih Turanoğlu aktardı.https://t.co/Hr2Z8UkScZ pic.twitter.com/Yxf6v6NK01 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 23, 2022

Doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı belirlenen patlama nedeniyle, dairenin camlarında ve çevredeki araçlarda da hasar oluştu.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.