Milyonlarca yıllık jeolojik hareketlerin ve Akçay Nehri'nin yıllar içerisinde aşındırması ile oluşan Arapapıştı Kanyonu, doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi kalıntılarıyla da Ege'nin saklı cenneti oldu.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki kanyonun ziyaretçisi baharda tekne turlarının başlamasıyla hiç eksik olmuyor.

6 kilometre uzunluğunda, 380 metre yüksekliğindeki kanyonda yolculuk 2 buçuk saat sürüyor.

Kanyonda; antik kent kalıntıları, kayaların içine gizlenmiş tapınak bir de kaya mezarı yer alıyor.

Kanyonun yamacında yaklaşık 2500 yıllık bir kaya mezarı bulunuyor. Arkaik döneme tarihlenen kaya mezarı, barajın su seviyesi yükseldiği zaman sular altında kalıyor.

2017'de tekne turlarıyla turizme açılan Arapapıştı Kanyonu’na ilgi her geçen yıl artıyor.

Haber: Bahar Toprak