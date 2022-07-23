Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 28 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Adana'da 28 bin 120 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt bulunduğunu tespit ettikleri adres ve araçlara operasyon düzenledi.
Adres ve araçlarda, 28 bin 120 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
1 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Adana Kaçakçılık Akaryakıt
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