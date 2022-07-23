Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde Yiğitcan Koç'un kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan motosikletteki Hasan Gümüş ise kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Koç ve Gümüş'ün cenazesi işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.