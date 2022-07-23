Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 kişi öldü
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde Yiğitcan Koç'un kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan motosikletteki Hasan Gümüş ise kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Koç ve Gümüş'ün cenazesi işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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