Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar ve tombalayı önleme faaliyetleri kapsamında merkez Odunpazarı ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, çok sayıda çekiliş topu, tombala kartları ve tombala makinesi ele geçirildi. Kumar oynayan 65 kişiye 118 bin 235 lira idari ceza uygulandı, adres mühürlendi.

3 kişi gözaltına alındı

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapılan ve "yağma" suçundan aranan M.S. ile operasyonda polise mukavemette bulunan C.D., E.Ç. ve R.K. gözaltına alındı.