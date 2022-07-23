Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden hareket eden ve tarım işçilerini taşıyan Mustafa Emek yönetimindeki minibüs, Kızıltepe ilçesine bağlı Büyükboğaziye Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Furkan Kalemli ve Hasret Kuş olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün de aralarında bulunduğu 17 kişi yaralandı. Yaralılardan Ahmet Demir'in durumu ağır.