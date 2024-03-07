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Türkiye
AA 07.03.2024 08:51

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza: Seferler durdu

Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'ndaki teknik arıza dolayısıyla seferler durduruldu.

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza: Seferler durdu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Seferlerin durdurulması nedeniyle metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluştu. Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi. Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendirdi.

Metro istasyonlarına gelen yolcular kalabalık nedeniyle ilerlemekte güçlük geçti.

Ümraniye'de, Armağanevler, Çekmeköy ve Çarşı durakları da yolcu alımına kapatıldı. Duraklarda bekleyen yolcular duruma tepki gösterdi.

Yolcuların istasyonu tahliye etmeleri yönünde anonslar yapıldı.

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