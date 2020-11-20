Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bölgedeki 112. Cadde'de bulunan tekstil fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine olay yerine Organize Sanayi Bölgesi'ndeki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Uşak İtfaiyesi de sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
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