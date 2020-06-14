Haber Giriş: Kaynak: AA
Uşak'ta müstakil evde yangın
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta müstakil bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Atatürk Mahallesi 1. Buğday Sokak'ta tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalledeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Evin yanındaki iki katlı apartmanın balkon kısmında bulunan kombiye de yangının sıçraması üzerine doğal gaz ekiplerince önlem alındı.
İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Öte yandan ev sahibi İsmigül Alkaya ile torununun yangın sırasında evde olmadıkları öğrenildi.
Etiketler: uşak yangın müstakil evSon Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 04:55
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