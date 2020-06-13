Mayıs ayında termometreler 40-45 dereceyi bulan sıcaklıkları gördü. Haziran ise serinlik ve bol yağışla geldi. Şimdi gözler, temmuz ve ağustos aylarında.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünde görevli Prof. Dr. Doğan Yaşar, hava sıcaklıklarının ortalamanın birkaç derece daha üzerinde olacağını söyleyerek, "Orta Anadolu'nun daha sıcak olması gerekiyor hesaplarımıza göre. Türkiye olarak ciddi bir sıcak dönem yaşayacağız diyebilirim" dedi.

Kimileri de yaz sıcaklarını özlemle bekliyor. Peki, temmuz ve ağustosta yaşanacak bu sıcaklık, günlük hayatı olumsuz etkileyecek mi?

Prof. Dr. Yaşar, "Hayatı olumsuz etkilemez. Çünkü sıcaklığın artması demek tarım ürünlerinin artması demek. Daha güzel daha verimli daha çok vitaminli tarım ürünleri demek" dedi.

Uzmanlar, yaz aylarında su tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.