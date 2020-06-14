Yusuf Şahin idaresindeki traktör, Muğla-Yatağan kara yolu Madenler mevkiinde Mehmet Gürsoy'un kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç orta refüje çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Şahin ve Gürsoy, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.