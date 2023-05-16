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Türkiye
AA 16.05.2023 01:37

Uşak'ta kum yığınının altında kalan işçi hayatını kaybetti

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çalıştığı taş ocağında kum yığınının altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Uşak'ta kum yığınının altında kalan işçi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Pınarbaşı beldesi Kuruçay mevkiinde bulunan taş ocağında çalışan işçiler, iş arkadaşları İsmail Taran'ın şantiyede olmadığını fark etti.

İşçiler, ocaktan çıkartılan kum yığınında göçük olduğunu görünce arama çalışması başlattı. İşçilerin çalışması sonucu Taran, kum yığınının altından çıkartıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Taran'ın cenazesi otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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