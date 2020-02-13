Ulubey-Eşme yolu üzerinde İnay köyü yakınlarında, Fatih D. (43) yönetimindeki 64 AD 060 plakalı üzerinde araç bulunan çekici, kontrolünü kaybederek karşıdan gelen Bülent P. yönetimindeki 64 EU 897 plakalı özel bir gıda firmasına ait tankerle çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yol iki yönlü trafiğe kapatıldı

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu çekici sürücüsü Fatih D.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, tanker sürücüsü Bülent P.'nin hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bülent P. hastanede tedavisinin yapılmasının ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

[Fotoğraf: İHA]

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Fatih D.'nin cansız bedeni Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonucu iki yönlü olarak kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.