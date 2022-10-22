Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta aranan 36 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Uşak'ta aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 36 kişi, cezaevine gönderildi.
Uşak'ta Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 14-21 Ekim'de kent genelinde aranan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda yakalanan 57 kişiden 36'sı cezaevine gönderildi, 21 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Uşak
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