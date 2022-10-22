Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 11:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Halk otobüsü ile otomobil böyle çarpıştı
Kastamonu'da, özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
İnönü Mahallesinde Eski Sanayi Sitesi girişinde K.K. idaresindeki 37 AE 295 plakalı otomobil, 37 D 0118 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı.
Kazada otomobilde sıkışan K.K, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ağır yaralanan K.K, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüyü ortaya çıktı
Yaşanan kazanın ardından güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Özel halk otobüsüne ait güvenlik kamerası görüntüsüne göre, halk otobüsü kendi şeridinde ilerlerken otomobil, şeridinden çıkarak halk otobüsüne çarpıyor.
Etiketler: Kastamonu Otobüs Trafik Kazası
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