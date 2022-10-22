Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 11:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Çankırı'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Çankırı'da M.A. idaresindeki otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Çerkeş Şıhdoğan mevkisinde bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçtaki C.Ç. ve G.K. olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ile P.K. ve N.Ç. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Çerkeş Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası Çankırı
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