Çankırı'da M.A. idaresindeki otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Çerkeş Şıhdoğan mevkisinde bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki C.Ç. ve G.K. olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ile P.K. ve N.Ç. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Çerkeş Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.