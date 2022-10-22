Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da FETÖ operasyonu: 9 tutuklama
[Fotograf: TRT Haber]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"nda gözaltına alınan 35 şüpheliden 9'u tutuklandı.
FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen "Gazi Turgut Aslan Operasyonu" kapsamında Adana'da 18 Ekim'de gözaltına alınan 35 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 26'sı serbest bırakıldı.
Etiketler: Adana Terör Örgütü Terörle Mücadele FETÖ
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