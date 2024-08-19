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Türkiye
AA 19.08.2024 08:47

Uşak'ta alevlerle mücadele gece boyu sürdü

Uşak'ta otluk alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın devam ediyor. Enerjisi düşürülen yangına müdahale gece boyunca sürdü. Uşak Valisi Turan Ergün, Eşme ilçesindeki yangının belirli bir bölgeye sıkıştırıldığını, risk altında olan bina, köy ya da mezra bulunmadığını söyledi.

Uşak'ta alevlerle mücadele gece boyu sürdü

Eşme ilçesine bağlı Dereli köyü yakınlarında otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Manisa'nın Sarıgöl ilçesine ulaşan yangına müdahale sürüyor.

Havanın kararmasıyla helikopterlerin müdahalesinin sonladığı yangında, çok sayıda ekip karadan müdahaleye devam ediyor.

Uşak Valisi Turan Ergün, yangın bölgesine giderek, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş'ten bilgi aldı.

Ergün, yangının etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Yaklaşık 40 saattir durmadan görev icra ediyoruz"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ergün, dün saat 13.10 sıralarında başlayan yangına aralıksız müdahalenin devam ettiğini söyledi.

Yangının hala sürdüğünü aktaran Ergün, "Daha kontrol altına alındı diyemeyiz. Ama dünle kıyasladığımızda çok çok daha iyi durumdayız, daha sönümlendi. Şu anda neredeyse belli bir bölgede bir alana biraz daha sıkıştırıldı. Tüm ekiplerimizle birlikte burada sahadayız. Şu an 70 araç ve 242 personelle burada yaklaşık 40 saattir durmadan görev icra ediyoruz. El birliğiyle inşallah hep birlikte üstesinden geleceğiz. Bizim için şu an riskli herhangi bir bina, köy ya da mezra yok. Onları da takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede kontrol altına alındı müjdesini de paylaşırız" dedi.

 

Ergün, yangın nedeniyle tahliye edilen evlerdeki vatandaşların tehlikenin geçmesinin ardından tekrar geri döndüğünü sözlerine ekledi.

Öte yandan, İl Genel Meclisi Başkanı Kadir Uslu ve AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar da yangın bölgesine gelerek, yangından etkilenen köylerdeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dereli köyü yakınlarında dün otluk alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle meşelik ve ormanlık alana sıçramış, alevler Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar ulaşmıştı.

Yangın nedeniyle Dereli köyü ve Sarıgöl ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde 21 ev tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Yangına, gün içerisinde 4 helikopterle müdahale edilmişti.

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