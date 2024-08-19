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Türkiye
AA 19.08.2024 07:48

Kayseri'de atılan havai fişek yangına sebep oldu

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir arazide yangın çıktı. Havai fişekten çıktığı ileri sürülen yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Kayseri'de atılan havai fişek yangına sebep oldu

Yukarı Mahalle Hasandağı Caddesi'ndeki eğimli arazide yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların çalışması sonucu yaklaşık 50 dekarlık otluk ve ağaçlık arazide çıkan yangın söndürüldü.

Öte yandan bir emniyet personeli, yangından kurtardığı kaplumbağaya su verdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangının bölgede atılan havai fişekten dolayı çıktığı öne sürüldü.

"Tesellimiz yangınlarda herhangi bir can kaybının olmayışı"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, olay anından itibaren Kaymakam Burak Dertlioğlu ile birlikte alanda olduklarını söyledi.

Ekiplerin koordineli olarak teyakkuz halinde olduğunu belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"Çok şükür şu an itibariyle bir sıkıntı olmadığını sahada görüyoruz. Bu akşamki yangınlarla ilgili tabii ki emniyetimiz gerekli tahkikatı yapıyorlar ama ilk duyumlar havai fişek başlangıcının olduğu yönünde. Vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum. Dikkatli olsunlar, dikkatli olsunlar, dikkatli olsunlar. Yani havai fişek gibi, anız yangını gibi, bağda biriken otu bir kenarda yakmak gibi işlere lütfen girmesinler. Sıcaklıkla birlikte çok ciddi tehlikeler ortaya çıkabiliyor. Tesellimiz yangınlarda herhangi bir can kaybının olmayışı, yerleşim yerlerine yaklaşmadan bertaraf edilmesi."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Havai fişek attılar"

Vatandaşlardan Burak Aslan da yangını ilk gördüğü anda söndürmek için evinden çıktığını dile getirdi.

Yangının bir anda yayıldığını anlatan Aslan, "Yangını ilk görünce hemen yardım ettim. Havai fişek attılar. Zaten havai fişek atıldığında hemen dumanlar yükseldi. Biz koştuk müdahale ettik ama rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Hasan Dağı'nın tüm yüzü yandı diyebilirim. Havai fişekleri atanları görmedim ama biz dumanların yükseldiğini görünce hemen bölgeye gittik" diye konuştu.

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