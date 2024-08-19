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Türkiye
AA 19.08.2024 06:54

İstanbul'da bir araca silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Kağıthane'de park halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti, biri yabancı uyruklu 2 kişi de yaralandı.

İstanbul'da bir araca silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 2 yaralı

Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokağı'nda kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, park halindeki otomobile silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıya ilişkin İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 18 Ağustos Pazar saat 22.30 sıralarında gerçekleştirilen silahlı saldırıda yabancı uyruklu A.K'nin hayatını kaybettiği, yabancı uyruklu arkadaşı F.M'nin ağır yaralandığı, A.K'nin koruma görevlisi E.K'nin ise ayağından yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Olay yerinde yapılan incelemede saldırıda kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış 1 tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştur. Saldırıda yaralanan 2 kişinin tedavisi kaldırıldıkları hastanede devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Olayın failinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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