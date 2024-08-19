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Türkiye
İHA 19.08.2024 07:27

Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 5 yaralı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil metrelerce sürüklendi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 5 yaralı

Y.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Metrelerce sürüklenerek durabilen otomobilin sürücüsü ile M.B., N.B., H.B. ve M.B. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Y.B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kullanılmaz hale gelen otomobil, polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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