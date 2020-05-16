Haber Giriş: Kaynak: DHA
Uşak'ta 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Uşak'ta, kent genelinde hizmet veren 421 berber ve kuaför yeniden hizmet vermeye başlamadan önce Covid-19 testine tabi tutuldu. Yapılan testler sonucunda 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı.
Uşak'ta, 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı. Berberler, tedaviye alındı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler, 11 Mayıs'ta yeniden hizmete başladı. Uşak Valiliği, kentte hizmet veren 421 berber ve kuaförü, yeniden açılmadan önce Covid-19 testi yaptırmaya çağırdı. Berberlerden çoğunluğu test yaptırdı.
Yapılan testler sonucunda 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı. Berberler, tedaviye alındı.
Bazı berberlerin ise sağlıklarının iyi olduğunu söyleyerek test yaptırmadığı, kendilerini evlerinde izole ettiği ve dükkanlarını açmayacaklarını bildirdikleri öğrenildi.
Etiketler: koronavirüs salgın covid-19Son Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 16:29
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