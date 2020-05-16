Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen sıcak hava Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ da hissedilir derecede arttı.

Edirne'de dün 28 derece olan hava sıcaklığı bugün 32 derece ölçüldü. Kentteki nem oranının yüzde 49 olduğu belirlendi.

Vatandaşlar sıcak havadan etkilenmemek için ağaçların ve iş yeri tentelerinin oluşturduğu gölgede durmaya özen gösterdi. Sokak köpeklerinin ağaçların altında serinlemeye çalıştığı gözlendi.

[Fotoğraf: DHA]

Kırklareli

Hava sıcaklığının dün 27 derece olduğu Kırklareli'nde bugün öğlen saatlerinden itibaren sıcaklık 3 derece artarak 30 dereceye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede "Evde kal" çağrısına kısmen uyulan kentte dışarıya çıkan bazı vatandaşlar ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Sıcak havadan etkilenen sokak köpekleri ile güvercinler de gölgede serinledi. Sıcak hava nedeniyle bir süre ağaç gölgesinde oturarak zaman geçirdiğini anlatan Yarar, sıcaklığın bunaltıcı seviyeye yaklaştığını dile getirdi.

[Fotoğraf: DHA]

Tekirdağ

Tekirdağ'da hava sıcaklığı düne göre 5 derece artarak 28 dereceye ulaştı.

Kentte sokağa çıkan bazı vatandaşların ağaç gölgeleri ve parklarda serinlediği gözlendi. Tekirdağ'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Denizli'de sıcaktan asfalt eridi

Denizli'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı yollarda asfaltın erimesi, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı, 38 dereceye ulaştı. Sıcak hava nedeniyle Denizli-Antalya kara yolunun Cankurtaran mevkisindeki yollarda asfalta erimeler meydana geldi.

Adana'da son 75 yılın en sıcak mayıs ayı

Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının bu haftaki etkisini göstermesiyle birlikte Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Adana’da son 75 yılın en sıcak mayıs ayı yaşanıyor.

Sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıktığı kentte vatandaşlar parklarda, ağaç gölgelerinde ve banklarda oturarak serinlemeye çalıştı. Bazı çocuklar ve gençler ise tehlikeye aldırış etmeden sulama kanalında yüzerek serinlemeye çalıştı.

Sıcaklığın etkisiyle merkez Seyhan ilçesi Atatürk Parkı’nda bulunan kentin simge termometre de patlayarak bozuldu.

[Adana | Fotoğraf: DHA]

Antalya'da termometreler 35 dereceyi gösterdi

Antalya'da, 1929 yılından bu yana mayıs ayının en sıcak günü yaşanıyor. Kent bu kez koronavirüs önlemleri nedeniyle değil, sıcaktan dolayı sessizliğe büründü.

Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği Antalya'da, yüzde 50'lere ulaşan nem bunaltınca, vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih etti. Sokak hayvanları ise gün gölge alanlara sığındı.

Muğla'da sıcaklık 47 derece

Afrika'dan gelen çöl sıcakları uyarısı sonrası Muğla’da Mayıs ayı tarihinin en yüksek sıcaklığı ölçüldü. Menteşe ilçesinde termometreler 12.00-13.00 arası 46, 13.00-13.30 arası da 47 dereceyi gördü.

Sıcak hava dalgasının Samsun’u da etkisine almasının ardından termometreler 31 dereceyi gösterdi.

Diyarbakır'da termometrelerin 35 dereceyi göstermesiyle vatandaşlar parklara akın etti. Çoğunluğunun sosyal mesafe kuralına uymadığı görülen vatandaşlar sıcaklık arttıkça koronavirüsün de yok olacağını inandıklarını söyledi.

[İzmir | Fotoğraf: DHA]

İzmir'de plajlar doldu

İzmir'de hava sıcaklığının 31 derece olarak ölçüldüğü Çeşme ilçesinde plajlar hareketlendi. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girip, güneşlendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre sakinliğini koruyan Çeşme ilçesindeki Ilıca Plajı, hava sıcaklığının 31 dereceye kadar çıkması üzerine bugün vatandaşların akınına uğradı.