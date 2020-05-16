İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Canlı hayvan kaçakçılığı" suçundan yürütülen çalışmalar kapsamında dün Kartal, Cevizli Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.

[Fotoğraf: DHA]

Operasyonda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 66 adet Jako ve Pakistan Papağanı, 6 adet de Jako, Pakistan Papağan yumurtası ele geçirildi. Yakalanan Latif T. hakkında 5607 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.