Haber Giriş: Kaynak: DHA
Yurda kaçak yollarla getirilen 66 papağan ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da yurda kaçak olarak sokulduğu tespit edilen 66 adet Jako ve Pakistan Papağanı ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Canlı hayvan kaçakçılığı" suçundan yürütülen çalışmalar kapsamında dün Kartal, Cevizli Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.
[Fotoğraf: DHA]
Operasyonda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 66 adet Jako ve Pakistan Papağanı, 6 adet de Jako, Pakistan Papağan yumurtası ele geçirildi. Yakalanan Latif T. hakkında 5607 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: papağanSon Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 16:33
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