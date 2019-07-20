Türkiye

Uşak'ta 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

20 Temmuz 2019 Cumartesi 23:15 - Son Güncelleme 20 Temmuz 2019 Cumartesi 23:18

Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi. Ele geçirilen banknot, gerçek olup olmadığının tespiti için Merkez Bankasına gönderilecek.

İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcasöğüt beldesinde, piyasaya sahte para sürülmeye çalışıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 30 yaşındaki Y.K'nin evinde yaptıkları aramada, 1 milyon dolarlık banknot ele geçirdi. Jandarma yetkililerinin, gerçek olup olmadığının tespiti için, ele geçirilen banknotu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına göndereceği öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınan Y.K'nin, jandarmadaki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA

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