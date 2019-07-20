İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcasöğüt beldesinde, piyasaya sahte para sürülmeye çalışıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 30 yaşındaki Y.K'nin evinde yaptıkları aramada, 1 milyon dolarlık banknot ele geçirdi.
Jandarma yetkililerinin, gerçek olup olmadığının tespiti için, ele geçirilen banknotu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına göndereceği öğrenildi.
Öte yandan gözaltına alınan Y.K'nin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA