Türkiye
Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
20 Temmuz 2019 Cumartesi 19:07 - Son Güncelleme 20 Temmuz 2019 Cumartesi 19:12
İçişleri Bakanlığı, Bingöl'ün merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl'ün merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
Kaynak: TRT Haber
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.