Türkiye
Çöpte bulduğu Türk bayrağını aracına aldı, olaya sosyal medyadan tepki gösterdi
20 Temmuz 2019 Cumartesi 18:17 - Son Güncelleme 20 Temmuz 2019 Cumartesi 21:15
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir seyyar satıcı, çöp konteynerinde bulduğu büyük Türk bayrağını aracına aldı. Satıcı, bayrağın çöpe atılmasına sosyal medyadan paylaştığı görüntülerle tepki gösterdi.
Örencik Mahallesi'nde ikamet eden seyyar satıcı Faruk Karan, bir sitenin alt yolundaki çöp konteynerinde yaklaşık 150 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı buldu.
Bayrağı aracına yerleştiren Karan, Türk bayrağını çöp konteynerinde görünce büyük üzüntü yaşadığını söyledi.
Karan, çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak durama tepki gösterdi.
Kaynak: AA
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