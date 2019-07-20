Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve Melenağzı köylerinde, Jandarma, AFAD ve STK arama-kurtarma ekiplerinin, kaybolan 4'ü çocuk 6 kişiyi arama çalışması gün boyu devam etti.

15 ayrı ekip kuruldu, balık adamların da içinde olduğu 234 personel her noktayı didik didik aradı. Ekipler ellerinde sondaj çubukları ile çamurla kaplı arazide tarama yaptı.

32 araç, 5 motor, 15 bot ve 8 özel eğitimli köpeğinde katıldığı çalışmalara Genelkurmay Başkanlığı'na ait 3 helikopter ve 1 uçak da havadan destek verdi. AFAD da drone ile bölgeyi havadan taradı.

Melen Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü bölgede de aramalar yoğunlaştı. Çalışmalara bölgeye gelen gönüllüler de destek verdi.

"Selden etkilenen 5 bin kişiye destek veriyoruz"

AFAD ve Türk Kızılayı felaketin hemen ardından bölge halkına destek için görev başında.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Akçakoca merkezde uğurlu köyünde Esmahanım köyünde yerleştirilmiş olan vatandaşlarımız -ki etkilenin 5 bin civarında vatandaşımız var.- Bunların tamamına destek vermeye gayret ediyoruz. Bin 500'üne düzenli yemek veriyoruz. Su verilemeyen bölgelerin tamamına içme suyu veriyoruz." dedi.

Esmahanım köyündeki Kaplan ailesinin evi ve çevresi ile Uğurlu ve Melenağzı'nda aramalarını yoğunlaştıran ekipler, çalışmalara yarına kadar ara verdi.

"Bu hasarların hepsini devletimiz giderecek"

Afet bölgesinde incelemeler yapan Düzce Valisi Zülkif Dağlı, açıklamalarda bulundu.

Dağlı, "Bu hasarların hepsini devletimiz giderecek. Yine bura ile ilgili özel bir kararname çıkacak bildiğiniz gibi. Hem o, hem de hasarların giderilmesi bağlamında devlet buradaki halkımızın vatandaşımızın yanında." diye konuştu.

Bölgedeki arama çalışmaları kayıp kişiler bulunana kadar devam edecek.

Bu arada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri, yaptıkları inceleme sonrası, selde kaybolan Kaplan ailesinin, molozlarla dolan evlerinde mahsur kalma ihtimaline binaen yapının yıkımı için onay verdi.

Evin çatı kısmının yıkılmasının ardından ara verilen çalışma, yarın sabah yeniden başlatılacak.

Kaynak: AA, TRT Haber