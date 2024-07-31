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Türkiye
AA 31.07.2024 12:16

Urla'daki orman yangını 19 saat sonra kontrol altında

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi’nde dün çıkan orman yangını yaklaşık 19 saat sonra Orman Genel Müdürlüğü yangınla mücadele ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Urla'daki orman yangını 19 saat sonra kontrol altında

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Urla Yağcılar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir" bilgisini verdi.

Bölgede çalışmaların sürdüğünü aktaran Elban, "Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yangının kontrol altına alınmasında gayret ve özveriyle fedakarca görev yapan tüm personelimize teşekkür ederim. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza tekraren geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 19 saat sonra kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

1 kişi gözaltına alındı

Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 16.33 sıralarında çıkan yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerce ilk müdahale saat 16.47'de yapılmıştı.

Yangın nedeniyle sahil tarafında Sahil Güvenlik botlarıyla 15 kişi tahliye edilmiş, 29 karavanda ve 7 evde 135 vatandaşın güvenlik tedbirleri kapsamında tahliyeleri sağlanmıştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bölgede mangal kömürü üretimi yapan işletmeden sıçrayan kıvılcımların yangına neden olduğu belirtilmiş, işletme sahibi İ.A. gözaltına alınmıştı.

Yangına müdahale gece de havadan ve karadan sürmüş, dumandan etkilenen iki Orman Genel Müdürlüğü personelinin ambulansta ayakta tedavisi yapılmıştı.

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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İzmir Orman Yangını
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