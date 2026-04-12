Parçalı Bulutlu 2.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.04.2026 00:30

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 8 şüphelinin test sonucu belli oldu

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumunda (ATK) kan, idrar ve saç örnekleri alınan 8 şüphelinin test sonucu belli oldu.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 8 şüphelinin test sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kan, idrar ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Rapora göre, şüpheliler İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli ve İlkay Şencan'dan alınan örneklerde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunduğu tespit edildi.

Hande Erçel'in idrar örneğinde "morfin, kodein ve metaboliti kodein glukuronid", ayrıca ilaç etken maddelerinden "parasetamol" bulunduğu, kan ve saç örneklerinde ise uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunmadığı belirlendi.

Hakan Sabancı, Fikret Orman ve Burak Elmas'tan alınan örneklerde ise herhangi bir maddeye rastlanmadı.

ETİKETLER
İstanbul Uyuşturucu
Sıradaki Haber
4 ilde 'sahte bungalov' operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:07
ABD Başkanı Trump: İran ile çok yoğun müzakereler içindeyiz
00:50
Bakanlardan ve siyasilerden soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki
23:35
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Netanyahu'ya tepki
22:56
İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'ya tepki
22:59
Türkiye'den soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki
22:24
İran, ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'na girdiği iddialarını yalanladı
Baharda kışı yaşayan Ilgaz Dağı'nda ormanlar beyaza büründü
Baharda kışı yaşayan Ilgaz Dağı'nda ormanlar beyaza büründü
FOTO FOKUS
Ankara'da mobilya deposunda yangın
Ankara'da mobilya deposunda yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ