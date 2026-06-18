Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 11 ismin testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan ve saç örnekleri alınan 13 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Rapora göre, Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam, Yaşar İpek, Mehmet Cem Karcı, Tessy Ramos Correia ve Mehmet Yıldız'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Ahmet Karoğlu ve Beren Saat'in test sonucunun ise negatif olduğu tespit edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" ve "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correia ve Rafet Eren Yorulmazer'in tutuklanmasına karar verilmişti.

Şüpheliler Ferhan Kaya, Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Ayşe Hatun Önal, Ahmet Karcı, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Selin Ciğerci, Oğuzhan Beker, Ahmet Karoğlu, Berdan Mardini ve Ali Efe Bezci hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.