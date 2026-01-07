Duman 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.01.2026 10:31

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 25 şüpheli adliyede

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 25 şüpheli adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, oyuncu Doğukan Güngör, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım ve Koray Beşli sağlık kontrollünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin, savcılıktaki ifade alma işlemleri devam ediyor.

26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 26 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Bülent Tetik'in başka suçtan cezaevinde olduğu, diğer 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu belirlenmişti.

ETİKETLER
İstanbul Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Hatay'da mide bulandıran manzara: Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:10
Hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
12:08
Libya heyetini taşıyan uçağın karakutusu hasar görmüş
11:52
Trabzon'da toprak kaymasından etkilenen binada hasar tespit çalışmaları sürüyor
11:45
Su ürünleri 2025'te rekor ihracata ulaştı
11:36
Emine Erdoğan: Görme engelli kardeşlerimizin mücadele ettikleri engelleri fark edelim
11:29
Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen, Gazze'de saldırılarını sürdürüyor
Hakkari'de kar nedeniyle seralar çöktü
Hakkari'de kar nedeniyle seralar çöktü
FOTO FOKUS
Trabzon'da toprak kaymasından etkilenen binada hasar tespit çalışmaları sürüyor
Trabzon'da toprak kaymasından etkilenen binada hasar tespit çalışmaları sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ