Hatay'da mide bulandıran manzara: Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum

Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla Belediye Başkanı Bahadır Amaç'ın talimatıyla ilçe genelindeki fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerin 4 ayrı işletmede yaptığı incelemelerde, bir fırının imalathane bölümünde hijyen kurallarının ihlal edildiği belirlendi. Denetimlerde, üretim alanında böcek ve örümceklerin yanı sıra bozulmuş gıda maddeleri ve kemik parçalarına rastlandı. Ayrıca fırının üretim kısmında yatak ve yorgan bulunduğu görüldü.

Pide ekmeklerinin gramajının da standartların altında olduğunu tespit eden ekipler, işletme hakkında tutanak tuttu.

"Halk sağlığını tehdit eden duruma izin veremeyiz"

Denetimlere katılan Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Avan, işletme sahiplerine uyarılarda bulundu.

İşletmedeki hijyen eksikliğine dikkati çeken Avan, "Burayı kapatın hurdacıya çevirin, daha mantıklı olur. Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum. Fırında yatak yorgan var. Ortamın kötü durumuna izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

"Ben sizin bütün kârınızı elinizden alacağım"

Eksik gramajla üretim yapılmasına ilişkin de konuşan Avan, şunları kaydetti:

"Vatandaşın emeğinden, parasından çalıyorsunuz. İlk defa ben bu kadar ekmek gramajında eksik olan fırın görüyorum. Bunu kar zannediyorsunuz ama ben sizin bütün kârınızı elinizden alacağım. 10 gram, 20 gram derken ben sizden 20 bin, 50 bin kesip alacağım."

Mevzuata aykırı hareket eden işletme hakkında cezai işlem uygulandığı, ihlallerin tekrar etmesi durumunda ruhsat iptaline gidileceği bildirildi.