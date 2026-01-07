Duman 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 07.01.2026 10:14

Hatay'da mide bulandıran manzara: Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerince bir fırında yapılan denetimde, hijyen kurallarına uyulmadığı, imalathanede böcek ve örümceklerin bulunduğu tespit edildi. Zabıta Müdürü Ali Avan, karşılaştığı manzara karşısında işletme yetkililerine tepki gösterdi.

Hatay'da mide bulandıran manzara: Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum

Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla Belediye Başkanı Bahadır Amaç'ın talimatıyla ilçe genelindeki fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerin 4 ayrı işletmede yaptığı incelemelerde, bir fırının imalathane bölümünde hijyen kurallarının ihlal edildiği belirlendi. Denetimlerde, üretim alanında böcek ve örümceklerin yanı sıra bozulmuş gıda maddeleri ve kemik parçalarına rastlandı. Ayrıca fırının üretim kısmında yatak ve yorgan bulunduğu görüldü.

Pide ekmeklerinin gramajının da standartların altında olduğunu tespit eden ekipler, işletme hakkında tutanak tuttu.

"Halk sağlığını tehdit eden duruma izin veremeyiz"

Denetimlere katılan Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Avan, işletme sahiplerine uyarılarda bulundu.

İşletmedeki hijyen eksikliğine dikkati çeken Avan, "Burayı kapatın hurdacıya çevirin, daha mantıklı olur. Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum. Fırında yatak yorgan var. Ortamın kötü durumuna izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

"Ben sizin bütün kârınızı elinizden alacağım"

Eksik gramajla üretim yapılmasına ilişkin de konuşan Avan, şunları kaydetti:

"Vatandaşın emeğinden, parasından çalıyorsunuz. İlk defa ben bu kadar ekmek gramajında eksik olan fırın görüyorum. Bunu kar zannediyorsunuz ama ben sizin bütün kârınızı elinizden alacağım. 10 gram, 20 gram derken ben sizden 20 bin, 50 bin kesip alacağım."

Mevzuata aykırı hareket eden işletme hakkında cezai işlem uygulandığı, ihlallerin tekrar etmesi durumunda ruhsat iptaline gidileceği bildirildi.

ETİKETLER
Hatay
Sıradaki Haber
Niğde'de sobadan zehirlenen kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:10
Hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
12:08
Libya heyetini taşıyan uçağın karakutusu hasar görmüş
11:52
Trabzon'da toprak kaymasından etkilenen binada hasar tespit çalışmaları sürüyor
11:45
Su ürünleri 2025'te rekor ihracata ulaştı
11:36
Emine Erdoğan: Görme engelli kardeşlerimizin mücadele ettikleri engelleri fark edelim
11:29
Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen, Gazze'de saldırılarını sürdürüyor
Hakkari'de kar nedeniyle seralar çöktü
Hakkari'de kar nedeniyle seralar çöktü
FOTO FOKUS
Trabzon'da toprak kaymasından etkilenen binada hasar tespit çalışmaları sürüyor
Trabzon'da toprak kaymasından etkilenen binada hasar tespit çalışmaları sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ