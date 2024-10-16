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Türkiye
AA 16.10.2024 10:20

Üniversite öğrencisi Rojin'in cenazesi Diyarbakır'da defnedildi

Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi.

Üniversite öğrencisi Rojin'in cenazesi Diyarbakır'da defnedildi
[Fotograf: AA]

Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin Kabaiş ve akrabaları tarafından alınan Rojin Kabaiş'in cenazesi, kara yoluyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığına getirildi.

Burada Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından tabutu kadınlar omuzladı.

Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin'den acı haber
Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin'den acı haber

Kabaiş'in cenazesi Yeniköy Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Üniversite öğrencisi Rojin'in cenazesi Diyarbakır'da defnedildi

Cenazeye, Kabaiş'in yakınlarının yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve vatandaşlar katıldı.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve 27 Eylül'den itibaren bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in cesedi, dün Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu.

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