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Gündem
TRT Haber 15.10.2024 16:05

Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin'den acı haber

Van'da 27 Eylül cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldı.

Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin'den acı haber

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu.

Rojin kızımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.

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