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Gündem
AA 15.10.2024 16:00

Bakan Tunç: Suçun işlenmesini önlemek için ceza alt sınırlarını yeniden düzenleyeceğiz

Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlıklarına devam ettiklerini söyleyen Bakan Tunç, "Hukukun üstünlüğünden asla taviz vermeden toplumumuzu huzursuz eden cezasızlık algısını ortadan kaldıracak, suçun işlenmesini önlemek için ceza alt sınırlarını yeniden düzenleyeceğiz" dedi.

Bakan Tunç: Suçun işlenmesini önlemek için ceza alt sınırlarını yeniden düzenleyeceğiz

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakan yardımcıları ve birim amirleriyle yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılması beklenen Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin "hazırlık toplantısı" gerçekleştirdi.

Toplantıda, teknolojik gelişmeler ve toplumun ihtiyaçlarının her geçen gün değişkenlik göstermesi nedeniyle ceza ve özel hukuk alanında yeni uyuşmazlıkların oluştuğunu dile getiren Tunç, ortaya çıkan olumsuzlukları gidermek adına yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde adımların atılacağını belirtti.

Bu kapsamda Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıklarının devam ettiğini aktaran Tunç, "Adalete güvenin daha da artması, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden en adil ve en etkin şekilde yararlanabilmesi, temel insan hak ve özgürlüklerinin korunarak genişletilmesi amacıyla Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlıklarına durmaksızın devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ceza adalet sistemini güçlendirecek adımların da atılacağını belirten Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Hukukun üstünlüğünden asla taviz vermeden toplumumuzu huzursuz eden cezasızlık algısını ortadan kaldıracak, suçun işlenmesini önlemek için ceza alt sınırlarını yeniden düzenleyeceğiz. Adalet sisteminde reform ihtiyacının temel olarak toplumsal taleplere dayandığı bilinciyle vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak, ceza adaleti sistemini güçlendirmek ve daha etkin işleyen bir yargı sistemini ülkemize kazandırmak için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz."

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Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç Hukuk
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