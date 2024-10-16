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Türkiye
AA 16.10.2024 09:38

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Yurdun kuzey ve doğusunda etkili olacak yağışların Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların, Ağrı çevreleri ile Erzurum’un güney, Muş’un doğu kesimlerinde, gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Ordu ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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