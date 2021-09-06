Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümraniye'de servis aracı otomobille çarpıştı: 6 yaralı
Ümraniye TEM Bağlantı Yolu'nda servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Ümraniye'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda E.G. yönetimindeki servis aracı aynı yönde seyreden otomobil ile çarpıştı.
Serviste bulunan Ö.Ş., A.E., K.A., S.B. ve G.N. hastaneye kaldırılırken, E.G. sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Etiketler: Servis Aracı Trafik Kazası
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