Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümraniye'de 9 saatlik su kesintisi
[Fotoğraf: Getty]
Ümraniye'de yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak.
İSKİ, Ümraniye'de uygulanacak su kesintisiyle ilgili açıklama yaptı.
Dudullu depo sahasında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle 13 Temmuz'da 09.00 ila 18.00 saatleri arasında, 9 saat süre ile Ümraniye'nin Çakmak, Çamlık, Altınşehir, Tepeüstü, Mehmet Akif, Şerifali, Esenkent, Esenşehir, Necip Fazıl, Ihlamurkuyu, Cemil Meriç, Adem Yavuz, Huzur, Parseller, Yukarı Dudullu ve Aşağı Dudullu mahalleleri su alamayacak.
Etiketler: Su Kesintisi İSKİ
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