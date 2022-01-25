UMKE ekipleri İstanbul’da görev başında
İstanbul’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşanmaması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehrin birçok yerine Ulusal Medikal Ekiplerini görevlendirdiklerini açıkladı.
Olumsuz hava koşullarından etkilenen İstanbul'da ulaşımın ciddi şekilde etkilendiğini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) şehrin farklı noktalarında görevlendirildiğini duyurdu.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "UMKE İstanbul'un hizmetinde. Hava koşulları İstanbul'da ulaşımı ciddi şekilde etkilemiş durumda. Acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için koşullara uygun donanıma sahip UMKE ekiplerimiz şehrin farklı noktalarında görevlendirilmiştir” dedi.
UMKE İSTANBUL’UN HİZMETİNDE— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 25, 2022
Hava koşulları İstanbul’da ulaşımı ciddi şekilde etkilemiş durumda. Acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için, koşullara uygun donanıma sahip UMKE ekiplerimiz şehrin farklı noktalarında görevlendirilmiştir. Hayırlı sabahlar. pic.twitter.com/uGsWxnfsR6
Bakan Koca, söz konusu paylaşımında İstanbul'da görev yapan UMKE araçlarının fotoğraflarını da yayımladı.