Yalova'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bu nedenle, güvenlik, sağlık, ulaşım, itfaiye ve cenaze defin hizmetleri dışındaki tüm kamu personellerine idari izin verildi.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, güvenlik, sağlık ve ulaşım birimleri ile belediyelerin itfaiye ve cenaze defin hizmeti görevlileri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının personeli 25 Ocak 2022 Salı günü idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.