Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 05:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karda mahsur kalanların bekleyişi sürüyor
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da etkili olan kar yağışının yolları kapatması nedeniyle araçlarının içinde mahsur kalan vatandaşların bekleyişi devam ediyor. İlçe belediye ekiplerinin yanı sıra İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri de mahsur kalanlara kumanya yardımı yapıyor.
TEM Mahmutbey Altınşehir Köprüsü yönünde vatandaşların araç içinde bekleyişi sürüyor.
Vatandaşlar yolun açılmasını bekliyor
Büyükçekmece'de özelikle Mimar Sinan civarında çok sayıda kişi araçlarında mahsur kalırken, E-5 karayolunda Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt ve Hadımköy istikametinde vatandaşlar yolun açılmasını bekliyor.
TEM Halkalı, Basın Ekspres, Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy ve İstanbul Havalimanı'na ulaşan aksta da sürücülerin araçlarında olduğu görüldü.
İlçe belediye ekiplerinin yanı sıra İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri de yollarda araçlarıyla kalanlara kumanya yardımı yapıyor.
Etiketler: İstanbul Kar Yağışı
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