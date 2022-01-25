Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 08:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü polis aracına çarptı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da otomobiliyle seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü, polis aracına çarptı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Ordu Caddesi'nde seyreden otomobil, sürücü E.K'nin fenalaşması üzerine devriye görevi yapan polis aracına çarptı.
Polis aracı ise park halindeki bir otomobile vurdu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.K, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından bir süre trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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