Ordu Caddesi'nde seyreden otomobil, sürücü E.K'nin fenalaşması üzerine devriye görevi yapan polis aracına çarptı.

Polis aracı ise park halindeki bir otomobile vurdu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.K, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açıldı.